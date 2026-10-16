Переговоры с Россией могут пойти по новому сценарию: Зеленский раскрыл детали замысла

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Европа работает над созданием отдельного формата переговоров с Россией, который будет учитывать интересы европейских стран и Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге для СМИ после переговоров с ЕС в Брюсселе.

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По его словам, параллельные переговорные направления могут помочь найти путь к дипломатическому завершению войны.

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«Мое видение — очень хочется, чтобы было несколько треков, чтобы все-таки была возможность идти к дипломатическому урегулированию этой войны», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что появление отдельного европейского переговорного формата не будет означать отстранение кого-либо от процесса. По словам Зеленского, параллельные каналы коммуникации уже используются и Соединенными Штатами.

Зеленский подчеркнул, что украинские переговорщики поддерживают связь со своими американскими коллегами и «в ближайшие дни они организуют встречу на определенном уровне», то есть они будут продолжать это обсуждение.

Напомним, источники Financial Times сообщили, что США выдвинули новое предложение для возобновления переговоров. Представители Дональда Трампа предлагают разморозить часть заблокированных российских активов и перевести их под контроль Америки. Впрочем, эта инициатива вызвала беспокойство в Киеве и среди европейских лидеров.

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В то же время The Telegraph пишет о том, что во время встречи в Майами Штаты предложили Украине усиленные гарантии безопасности в обмен на компромисс по оккупированным территориям. Однако переговоры сорвались из-за неожиданного дизельного соглашения США с Россией.

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