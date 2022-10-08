Переговоры с Россией: Подоляк назвал это нонсенсом, но и указал три предпосылки

"С этим субъектом по фамилии Путин нужно вести переговорный процесс? Это о чем?"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вести переговоры с Россией сегодня нет смысла, ведь это государство выдвигает только ультиматумы.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 8 октября.

"Очень странное приглашение (к переговорам – ред.). Многие люди говорят слово "переговоры" в отношении РФ. Россия не ведет переговоры. Россия, пока не проигрывает, она под переговорами подразумевает ультиматум. Она высказывает какие-то претензии, сама придумывает какую-то негативную картинку, заходит на чужую территорию, захватывает танками часть территории и говорит: "смотрите, а теперь мы ведем переговоры. Значит так, вы нам отдаете эту территорию, молчите, опускаете глаза вниз и дальше ничего не говорите". Вот такие переговоры предлагает РФ. Они нам точно нужны?" – задал риторический вопрос Подоляк.

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Он также назвал нонсенсом потенциальное мирное соглашение, которое мог бы предложить президент России Владимир Путин.

"Более того, какое большое соглашение может сегодня предложить господин Путин, чья армия проигрывает маленькой армии Украины? Это же нонсенс. Я понимаю, что часть европейских элит до сих пор находится под каким-то впечатлением ужаса российской второй армии (мира). Но переставайте уже находиться под этим впечатлением. Слабая армия", – отметил советник главы президентского офиса.

Он также призвал заканчивать думать, что с Россией и Путиным можно и нужно заключить "какое-то большое соглашение".

"С кем? С субъектом, который не может с Украиной справиться? Не то, что – за три дня, а в принципе сегодня проигрывает на Харьковском, Луганском, Запорожском и Херсонском направлениях. Который не может контролировать своих силовиков. Силовики, которые подрывают у него же Керченский мост. То есть с этим субъектом по фамилии Путин нужно вести переговорный процесс? Это о чем? Разве это не нонсенс?" – объяснил Подоляк.

В то же время он отметил, что для потенциальных переговоров Украины с Россией "нужно завершить три очень важные вещи":

"Первая – не впадать в панику и прекратить верить в то, что с этими людьми можно о чем-то договориться. И если война в такой интенсивности идет, а Украина заплатила такую цену, то только господин Зеленский от имени Украины будет определять условия переговорного процесса". "Второе – нужно помочь Украине довести до конца освобождение своих территорий, и таким образом поставить войну в правильном финале в окончании. Просто оружие, которое нам нужно". "И, наконец, третье: если вы построили после карибского кризиса понятный ядерный зонтик над миром, то пожалуйста, объясните России, что слово "ядерный" она должна забыть навсегда".

"И после этого переговорный процесс на международно признанных границах будет проведен на условиях Украины. И после этого Европа будет жить спокойно. И все забудут о таком субъекте как Путин. То есть необходимо доводить до конца какие-то дела, а не предлагать остановиться посередине, чтобы дальше заплатить более высокую цену", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Переговоры Украины с Россией

Путин 30 сентября во время провозглашения попытки аннексии территорий Украины призвал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

Через неделю спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров. В то же время, она заявила о готовности РФ прекратить военные действия, однако на своих условиях.

В Украине резко исключили возможность переговоров со страной-агрессором. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что переговоры будут, но только с новыми российскими властями.

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