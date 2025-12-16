Переговоры с Россией сейчас невыгодны Украине: эксперт объяснил почему

Переговоры Украина-Россия

Россия не намерена завершать войну и использует мирные переговоры в качестве инструмента давления и затягивания времени. Именно поэтому нынешний момент крайне неудачен для подписания любых договоренностей.

Об этом полковник СБУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил в интервью «24 каналу».

Что предполагает новый «мирный план»

По словам Костенко, предложенный вариант содержит ряд положений, которые фактически выгодны России. В частности, речь идет о практическом признании контроля РФ над Крымом, частями Донбасса и Луганской области. В Донецкой области предлагается создание 30% нейтральной буферной зоны, а линию фронта в Запорожской и Херсонской областях — заморозить.

Кроме того, планом предусмотрен отказ Украины от вступления в НАТО, в то же время возможно вступление в ЕС. Гарантии безопасности от союзников должны по аналогии пятой статьи НАТО, а Украине якобы позволят удерживать до 800 тысяч военных в мирное время.

Почему детали плана остаются закрытыми

Костенко обратил внимание, что за короткое время уже изменилось несколько версий этого плана. По его словам, документ никто не видел — ни депутаты, ни профильные комитеты, кроме узкого круга переговорной группы.

Он отметил, что ранее сообщалось о якобы изъятии отдельных пунктов, однако непонятно, о каких именно идет речь, ведь в документе есть положения, которые принципиально важны для Украины, в частности, относительно суверенитета и гарантий безопасности.

Как Россия манипулирует переговорами

Костенко пояснил, что российская сторона традиционно формирует переговорные планы так, чтобы иметь простор для маневра. В документ закладывают выгодные Украине пункты, нейтральные положения и несколько ключевых требований, выгодных Кремлю — прежде всего вопрос территорий.

По его словам, Россия намеренно повышает ставки, а затем демонстративно «идет на уступки», оставляя в фокусе главное — контроль над оккупированными территориями.

Отдельную опасность, по словам Костенко, представляет идея так называемой «серой зоны», где не будет ни украинских, ни российских войск. Он подчеркнул, что в случае реализации такого сценария российские войска будут отсутствовать только формально и только к тому времени, пока с территории не выйдут украинские силы.

Костенко убежден, что Москва сейчас не заинтересована в завершении войны. Россия чувствует инициативу на поле боя, вернулась к переговорам с США и пытается использовать желание Запада добиться быстрого мира.

По его словам, Кремль будет затягивать процесс , чтобы захватить больше территорий и выторговать для себя более выгодные условия. При этом Россия продолжает боевые действия, дипломатически давит на Европу и США и не демонстрирует реальную готовность к миру.

Почему Украине тоже не стоит торопиться

Костенко считает, что нынешний момент объективно неудачен для переговоров и для Украины. Он отметил, что внутренние проблемы, в том числе коррупционные скандалы, усложняют диалог с партнерами, а поспешные решения могут только ослабить позиции государства.

В то же время, он отметил, что отказ от немедленных договоренностей не означает закрытия дипломатических возможностей в будущем, когда условия будут более благоприятными для Украины.

Напомним, член Палаты представителей США, республиканец от штата Небраска Дон Бэйкон заявил, что попытки администрации президента США Дональда Трампа заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией напоминают «умиротворение» Гитлера перед Второй мировой войной.