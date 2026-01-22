- Дата публикации
Переговоры с Россией в ОАЭ: Зеленский назвал, кто будет представлять Украину
Зеленский раскрыл состав украинской группы по переговорам с Россией и Штатами в ОАЭ.
Трехсторонние переговоры Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах состоятся на этой неделе и продлятся два дня.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ на полях саммита в Давосе.
По его словам, Украину представят:
Секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров;
Экс-глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;
Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Также, вероятно, к ним присоединится начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
«Будет трехсторонняя встреча. Уедет наша группа. Будет Умеров, Буданов, Кислица, Аарахамия. И я попросил, чтобы Гнатов вылетел из Киева — обязательно военные должны присутствовать. Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, каков будет результат. Для меня то, что встреча состоится — это уже позитив. Это шаг», — сказал Зеленский.
Ранее президент Зеленский заявлял, что это будет первая трехсторонняя встреча такого рода и надеется, что Россия будет готова к компромиссам, и это приведет к завершению войны.
«Надеюсь, что Эмираты знают об этом. Да. Иногда у нас случаются такие сюрпризы с нашей американской стороны», — пошутил он.