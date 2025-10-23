Переговоры с Россией возможны?: Рубио объяснил позицию США после новых санкций

Марк Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Штаты остаются заинтересованными во встрече с Россией даже после введения санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Об этом сообщает CNN.

"Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами... У меня был продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим обсуждение. Всегда будем открыты к взаимодействию, если есть шанс достичь мира", - заявил Рубио журналистам, направляясь в Израиль.

По его словам, президент Дональд Трамп уже несколько месяцев подчеркивал необходимость действий, если мирное соглашение не продвинется. Сам Трамп в среду ввел санкции против российских нефтяных компаний и отменил ожидаемую встречу с Путиным, объяснив, что "не чувствовал готовности к результативным переговорам".

Напомним, 22 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также против более 30 их дочерних компаний. Как заявили в американском Минфине, причиной стало отсутствие серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине. Целью санкции является ослабить энергетический сектор РФ и ухудшить способность Кремля финансировать свою военную машину.