Переговоры с Россией зашли в тупик из-за неприемлемых требований: Рубио раскрыл детали
Переговоры зашли в тупик, РФ продолжает обстрелы электросетей, а США практически исчерпали новые возможности для санкций.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Россией по Украине сталкиваются с непреодолимыми противоречиями. Он подчеркнул, что Россия продолжает обстрелы украинских электросетей и выдвигает условия, которые Киев не может принять.
Об этом Рубио сказал после встречи министров иностранных дел G7, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся", – сказал Рубио.
По его словам, Россия четко заявила о своих претензиях, в частности, на часть Донецкой области, а украинская сторона не согласится на такие уступки. Рубио также отметил, что РФ продолжает наносить дальнобойные удары по Украине, пытаясь повредить электросети и деморализовать население.
Госсекретарь подчеркнул, что российские войска несут еженедельно значительные потери – около 7 тысяч человек. Он добавил, что США практически исчерпали возможности для новых санкций против РФ, а дальнейший фокус будет на контроле соблюдения действующих ограничений и поддержки украинской энергосистемы.
Напомним, ранее первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Россией в Стамбуле в этом году завершились почти без результата и приостановлены. Он подчеркнул, что в условиях диктатуры невозможно вести "творческие дискуссии" с российскими переговорными группами, имеющими жесткий мандат.