Переговоры с Россией: Зеленский рассказал к какому формату готова Украина

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к участию в трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами 27 мая.

«Мы готовы к формату Трамп–Путин–я, и мы готовы к формату Трамп–Путин, Трамп–Зеленский, а потом втроем», — сказал Зеленский, отметив, что речь идет не о растянутых во времени переговорах, а об одновременных переговорах в одном пространстве.

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Он подчеркнул, что Украина открыто заявляет о готовности к переговорам в любом формате в зависимости от повестки дня: «Я просто считаю, что есть вещи, которые зависят не только от нас и не только от России».

Президент подчеркнул, что для темы прекращения огня наиболее эффективной была бы встреча с участием США, России и Украины. По словам главы государства, Киев доверяет американской разведке и считает, что Штаты могут взять на себя мониторинг соблюдения режима тишины.

«Если „русские“ за — тогда важная встреча с президентом Трампом. Мы можем говорить о том, кто будет контролировать, кто будет отвечать за нарушение прекращения огня», — отметил Зеленский.

В то же время, говоря о вопросах гарантий безопасности или евроинтеграции, он подчеркнул, что здесь должна быть задействована Европа: «Это точно не зависит от русских. Это зависит от ЕС».

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Также Зеленский не исключил, что техническая встреча делегаций может состояться перед саммитом лидеров и назвал возможные локации: Ватикан, Швейцария или другие предложенные площадки.

Напомним, по словам Зеленского, производственные возможности России сейчас не позволяют ей применять 1000 дронов в сутки. Но иногда такие массированные атаки возможны. В то же время Украина тоже наращивает собственное производство, как дронов, так и антидроновых средств.

По его словам, враг фокусируется на применении большого количества дронов одновременно. Потому украинские защитники анализируют ситуацию и разрабатывают тактику реагирования.