Переговоры с США: кто войдет в состав украинской делегации — Sky News

Делегация Украины отправится в Саудовскую Аравию вечером в воскресенье, 23 марта.

В составе украинской делегации по переговорам с США в Саудовской Аравии будут министр обороны страны Рустем Умеров и заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

В британском издании добавили, что график встречи еще не определен, но ожидается, что делегация отправится в воскресенье вечером, чтобы быть готовой к переговорам в понедельник, 24 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская делегации в Саудовской Аравии встретятся в понедельник, 24 марта.

После этой встречи у американской команды будут переговоры с россиянами.

Напомним, делегацию России на консультациях экспертных групп из США по Украине возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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