Переговоры с США об окончании войны: Зеленский назвал условие для проведения выборов

По словам Зеленского, 30-дневный режим прекращения огня нужен для подготовки плана завершения войны, после чего можно проводить выборы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина принимает предложение США и готова окончить войну, а уже после отмены военного положения будут проведены выборы.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 12 марта.
"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное исполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству", — отметил Зеленский.
Он заверил, что никто в Украине специально откладывать выборы не будет.
Ранее президент Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта.
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