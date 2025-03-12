Переговоры с США об окончании войны: Зеленский назвал условие для проведения выборов

По словам Зеленского, 30-дневный режим прекращения огня нужен для подготовки плана завершения войны, после чего можно проводить выборы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина принимает предложение США и готова окончить войну, а уже после отмены военного положения будут проведены выборы.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 12 марта.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное исполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству", — отметил Зеленский.

Он заверил, что никто в Украине специально откладывать выборы не будет.

Ранее президент Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.