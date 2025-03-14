Переговоры с США: Зеленский сказал, говорили ли об отказе от территорий

Он заверил, что западные партнеры знают красные линии Украины и Киев не признает оккупированные территории частью РФ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на переговорах в Саудовской Аравии, среди прочего, обсуждался территориальный вопрос.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

"Первое, министр иностранных дел имел в виду, что аджендой эта тематика не была. В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопрос территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть", — сказал Зеленский.

В качестве примера он поставил оккупированный город Энергодар и разговоры о возвращении Украине Запорожской АЭС.

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"Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее. То есть у них есть своя долгая жизнь. У них есть семьи. У них есть, извините, кладбище, куда они ходят цветы положить. То есть есть жизнь. И нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город – это отдельно", – говорит президент.

Вопрос о территориях он называет самым сложным после вопроса прекращения огня (ceasefire).

"Почему? Потому что ceasefire разблокирует путь сторон до окончания войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну. И потому я считаю, что это такие два сложных момента. Первый сложный, потому что нужна смелость и политическая воля. Второй – потому что это сложный диалог", – говорит Зеленский.

Он заверил, что западные партнеры знают красные линии Украины и Киев не признает оккупированные территории частью РФ.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", – подытожил глава государства.

Ранее советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заверил, что Украина не обсуждала с США вопросы территориальных уступок.

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