Переговоры с Трампом, прощение Лукашенко и х**ню от США: главное из разговора Зеленского с Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману, в котором в частности говорил о путях достижения мира и упомянул о первых днях великой войны. Иногда президент не сдерживался и называл вещи своими именами.

ТСН.ua собрал главные тезисы президента.

О прекращении огня

На вопрос о перспективах перемирия Зеленский сначала напомнил историю 2019 года, когда он договорился с Путиным об очередном перемирии на Донбассе, но тогда Россия быстро нарушила его.

"Я ему звонил, а он говорил — "не может быть". Я ему звонил до тех пор, пока россияне перестали поднимать трубку вообще. Я хотел следующую встречу, россияне отказывали, мы пытались делать через разные страны, но россияне не хотели, какую-нибудь хрень несли", — вспомнил Зеленский.

О гарантиях для Украины

И дальше президент Украины рассказал о вере в силу президента Трампа сделать сильнейшую Украину. Но выразил сомнение, что без гарантий безопасности для Украины мирные усилия будут результативны.

"Что будет, если Трамп достигнет перемирия без гарантий безопасности для Украины? Хотя бы для территорий, которые мы контролируем. Что будет, если сделает прекращение огня, а через три месяца Путин начнет новую волну атаки? Как будут выглядеть Трамп и Украина?" " – спросил Зеленский.

О санкциях

Когда речь пошла о начале большого вторжения России, Зеленский вспомнил свои разговоры с руководством США.

"Я просил одно в США – если вы уверены, у вас есть доказательства, если он (Путин – ред.) вам говорит, что будет вторжение. Прошу две вещи – пошлите нам оружие, а лучше усилите нас предпосылками, чтобы не было войны. Пугайте его, не говорите, если он придет, если придет через границу, если начнет убивать, мы введем санкции. Извините, но это х..ня реально", — заявил президент.

После большого вторжения США и другие страны Запада постепенно ввели против России жесткие санкции и начали активную поставку Киеву оружия.

О переговорах с РФ и гарантиях от Трампа

Фридман сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор. Зеленский рассказал, что первые переговоры будут с Трампом, а уже потом с Путиным.

"Я думаю, 25 января или в другой день мы сядем прежде всего с Трампом. Мы договоримся, как мы можем остановить войну и Путина. Второе, для нас очень важно, чтобы Европа также имела голос", — сказал он.

Президент подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может последовать разговор с россиянами.

"Украина имеет полное право на то, чтобы ее голос был самым громким в этом, потому что война у нас. И мы с Трампом договоримся, и потом, если, а я уверен, что он может предложить сильные гарантии безопасности вместе с Европой. И после этого может быть уже разговор с россиянами. И именно так, а не просто мы сразу сели втроем", — сказал он.

О потерях войск КНДР в России

По словам Зеленского, по меньшей мере, 3800 военных КНДР погибли или ранены. Их отправили воевать в состав российской армии против Украины. Украинский лидер рассказал, что 12 тысяч солдат Северной Кореи приехали в Россию для участия в войне против Украины.

Зеленский выразил мнение, что Пхеньян может отправить в Москву еще больше своих военных.

"Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", — сказал он.

О Лукашенко

Отдельно Зеленский вспомнил о начале войны и беседе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Через ее территорию россияне ворвались и шли в Киев.

"Я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинился, он говорил, что "это не я", с его территории пускали ракеты, и пускал Путин. Он говорил, "ты поверь, это не я, я не контролирую".

"Я ему сказал, что он такой же убийца", — вспомнил Зеленский.

Президент Украины утверждает, что Лукашенко попросил его ударить по Беларуси.

"Он мне говорит — ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит. Это был Мозырский завод. Я ему говорю — ты о чем говоришь, какой ответ. Это было на второй или третий день войны", — утверждает Зеленский.

Будапештский меморандум

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский напомнил о "Будапештском меморандуме", который должен был ее защитить в обмен на отказ от ядерного оружия.

Зеленский подчеркнул, что Украине для прекращения войны нужны надежные гарантии безопасности не только "на бумаге", поскольку в свое время гарантам Будапештского меморандума было "по…ру" на Украине.

"Что написано в меморандуме? Консультации, Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. И все должны быть на консультациях, все должны приехать, должны встретиться срочно – Америка, Британия, Россия, Франция, Китай. Или кто-то приехал? Нет. Или кто-то ответил на эти письма? Кто-то консультации провел? Всем по херу - так понятно на русском? Вот как на русском было по..ру, так и всем прочим гарантерам было по…ру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности", — довольно грубо рассказал Зеленский.

Об инаугурации Трампа

Вспоминая о победе Трампа на выборах , Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США 20 января. Пока он не получил приглашение, но будет отдельная встреча с американским лидером.

"Я бы хотел (приехать на инаугурацию, — ред.), но я не могу приехать, если президент Трамп меня не пригласит. Это некрасиво. Я знаю, что лидеров не приглашают отдельно, но я знаю лидеров, которые сами по себе могут приехать .Я такой человек — в гости без приглашения не могу", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины сказал, что у него с избранным президентом США Трампом был телефонный разговор, во время которого держал приглашение, когда станет действующим президентом.

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