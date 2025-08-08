Переговоры с Трампом станут "блестящей победой" для Путина – Портников

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Российский президент Владимир Путин пытается использовать переговоры с участием Дональда Трампа для своего возвращения в мировую политику.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

Он отмечает, что действия Трампа, связанные с ультиматумом Путину, являются "имитацией, смешанной с глупостью". Даже, несмотря на разочарование реакцией российского президента, Трамп не имеет реальных инструментов давления на Кремль.

«Трамп не понимает, что ему делать, когда весь мир убедится в его беспомощности и абсолютном безразличии Путина к тем мерам, которые может предпринять американский президент», — отметил Портников.

По его словам, Путин пытается использовать эту ситуацию для собственной дипломатической победы. Первый шаг к ней был сделан, когда Трамп, в отличие от пытавшегося изолировать Кремль Байдена, начал диалог с кремлевским диктатором.

«Да, это не завершает войну, но хотя бы напоминает, где добро, а где зло. Трамп прервал эту линию. Он начал разговаривать с Путиным и ставить Россию и Украину на одну доску», — заметил журналист.

Портников убежден, что даже если переговоры между Трампом и Путиным не принесут реальные результаты, это все равно знаменует возвращение России в большую мировую политику.

«Встреча Трампа и Путина в случае, если им не удастся достичь никаких договоренностей о справедливом окончании войны, будет еще одна блестящая политическая победа российского президента», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, это позволит Путину вернуться в мир большой политики в роли «лидера настоящей сверхдержавы», с которым разговаривают по меньшей мере на равных, и который может не учитывать интересы других стран. Потенциальная встреча, которая, вероятно, не даст Трампу желаемых результатов, потому что они не отвечают интересам РФ, лишь подтвердит такой статус Путина.

"Трамп за весь период своего пребывания на посту президента США занимается тем, что строит настоящий монумент, на который хочет взойти Путин, чтобы оставаться там все годы своей власти в России", - подытожил Портников.

Напомним, Трамп активизирует экономическое давление на Россию , пытаясь остановить войну в Украине. Сочетая дипломатические сигналы с ультимативными угрозами, он открыто говорит о планах нанести удар по нефтедолларам, финансирующим российскую армию. Но хватит ли этого, чтобы Кремль согласился на прекращение огня?