Переговоры со спецпредставителем Трампа: у Зеленского назвали "красные линии" Украины

Украинские дипломаты будут объяснять Киту Келлогу, что поощрение России к безнаказанности опасно для всей мировой цивилизации.

На переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом будут четко обозначены красные линии Украины, которых нельзя нарушить в процессе мирных договоренностей.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии на YouTube-канале РБК-Украина.

По его словам, одним из наиболее важных моментов являются гарантии безопасности, в частности, возможность создания военных баз и укрепления системы противовоздушной обороны.

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Подоляк подчеркнул, что для Украины неприемлемы требования России по сокращению армии или внедрению контроля за производственным потенциалом.

Также Украина отказывается от компромиссов по отказу от международных военных альянсов, включая НАТО, миротворческие контингенты и совместные тренировки с другими странами.

Еще одна "красная линия" касается территорий, захваченных Россией.

"Никакого признания оккупированных территорий, никаких там ультиматумов России", — подчеркнул Подоляк.

Также украинские дипломаты будут объяснять на переговорах с Китом Келлогом, что поощрение России к безнаказанности опасно для всей мировой цивилизации, поскольку ее агрессия будет только нарастать.

"Это нужно будет также объяснить господину Келлогу, потому что любые другие форматы работы с Россией они будут приводить только к увеличению рисков для современной цивилизации", — отметил он.

Напомним, в среду, 19 февраля, глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Киеве со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом.

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