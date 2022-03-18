Переговоры США и Китая об Украине: смог ли Байден убедить Си Цзиньпина не помогать России

Переговоры США и Китая об Украине: смог ли Байден убедить Си Цзиньпина не помогать России

Лидер КНР в разговоре критиковал президента Соединенных Штатов за поставку оружия Украине и санкции против РФ.

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели 18 марта двухчасовой видеоразговор, во время которого, в частности, обсудили развязанную Россией войну в Украине.

Разговор между обоими лидерами государств является первым за несколько месяцев, сообщили в Белом доме. Это произошло через несколько дней после того, как в США предположили, что КНР может предоставить России военную и финансовую помощь, которую РФ просила для войны в Украине.

Так, лидер КНР сказал, что конфликты и противостояния, вроде войны в Украине, никому не нужны, сообщает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

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"Межгосударственные отношения не могут перейти на стадию военного противостояния. Конфликт и противостояние не являются интересами сторон. Мир и безопасность являются самыми дорогими сокровищами международного сообщества", — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения на правильный путь, а также взять на себя надлежащую международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Этот звонок рассматривался как критическая проверка того, сможет ли Байден убедить Китай остаться на обочине войны в Украине и отклонить просьбы России о военной или экономической помощи.

Из китайской информации о разговоре Си с Байденом непонятно, изменил ли американский президент любой способ мышления лидера Китая по отношению к России.

Китай может стать вынужденным занять жесткую позицию по отношению к РФ

В то же время CNN пишет, что просто поддерживая разговор с Си и заранее обнародовав его, Байден послал президенту РФ Владимиру Путину сигнал, что дружба того "без ограничений", которая была создана с лидером КНР в Пекине незадолго до вторжения, может быть не столь значительна, как надеялся российский лидер.

Издание пишет, чем дольше затягивается война в Украине, тем сложнее может стать выбор Китая, и он может оказаться вынужденным занять более жесткую позицию по отношению к Москве – такую, которая может заставить дружбу Си с Путиным выглядеть как стратегическая ошибка.

В долгосрочной перспективе Китай мало выигрывает от длительного экономического кризиса в результате войны. Хотя у КНР крепкие торговые отношения с Россией, стоимость его экспорта в США и ЕС стоит в разы больше в долларах.

КНР не хочет поддерживать неудачника

Доверенный глава китайского бизнеса и экономики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди назвал возможный вариант, который мог бы побудить Китай пересмотреть свой нынешний путь в отношении России. В частности, если война начнет идти еще хуже для Путина, это будет угрожать его собственному правлению.

"Они не хотят поддерживать неудачника", – сказал Кеннеди о китайцах.

Критика Китаем политики США в отношении России и Украины

В свою очередь издание AP пишет, что Китай на переговорах с США пытался подчеркнуть свои призывы к переговорам и пожертвованию гуманитарной помощи, одновременно обвиняя Соединенные Штаты в провокации России и разжигании конфликта из-за поставок оружия Украине.

Си также возобновил критику Китаем по поводу санкций, введенных против России из-за вторжения, сообщают китайские государственные медиа. По-прежнему Си не использовал термины "война" или "вторжение" для описания действий России.

"Как лидеры больших стран мы должны рассмотреть надлежащее решение глобальных проблем горячих точек, и, что еще важнее, глобальной стабильности, производства и жизни миллиардов людей", — сказал лидер КНР.

Заметим, что пока неизвестно, убедил ли Байден Си не помогать РФ в войне против Украины.