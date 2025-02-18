Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: обо всем и ни о чем

В столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между представителями США и России. Эта встреча стала первой на высоком уровне после начала полномасштабной войны на Украине и вызвала широкий резонанс в мире.

Переговоры начались около 9:30 по киевскому времени и продолжались 4,5 часа. Американская сторона подчеркнула, что целью встречи является проверка намерений России по прекращению войны.

Встреча стала результатом телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Что известно о переговорах между американскими и российскими чиновниками – читайте в материале ТСН.ua.

Важное заявление от США

Встречи американских и российских чиновников Саудовской Аравии не следует рассматривать как переговоры о завершении войны в Украине. Об этом накануне заявляла пресс-секретарь американского Госдепартамента Тамми Брюс, сообщает Barron's.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, что касается деталей или продвижения вперед в каких-либо переговорах", – высказалась она.

Также читайте Зеленский сказал, можно ли закончить войну в Украине вооруженным путем

Брюс говорит, что переговоры между американской и российской делегациями будут "продолжением" переговоров Трампа и Путина.

По ее словам, эта встреча станет для Вашингтона "первым шагом", чтобы убедиться, что Российская Федерация серьезно настроена на начало переговоров по прекращению войны против Украины.

В свою очередь Китай приветствует переговоры по завершению войны в Украине. Также Пекин выразил желание принять участие в переговорах, сообщает n-tv.

Отсутствие Кита Келлога на переговорах

На переговорах в Саудовской Аравии спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлога не было.

По словам журналиста Виталия Портникова, этот факт может свидетельствовать о том, что он используется для успокоения Украины и Европы, а Путин может диктовать Трампу определенные условия.

Как сообщил журналист, Келлог 18 февраля прибыл в Брюссель, где встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Евросовета Антониу Коштой.

Вчера (17 февраля – ред. ) оба чиновника были на экстренном саммите в Елисейском дворце, где обсуждался вопрос, каким образом странам выработать собственную позицию в условиях, когда Трамп фактически игнорирует европейское видение окончания войны, а требует от Европы гарантий безопасности для Украины. После Брюсселя Келлог должен встретиться с Анджеем Дудой в Варшаве.

Трехступенчатый мирный план

Журналистка Fox News Джеки Гайнрик, ссылающаяся на иностранные дипломатические источники, близкие к переговорам в Саудовской Аравии сообщила, что США и государство-агрессор РФ разработали трехступенчатый мирный план.

Он предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, затем заключение окончательного соглашения.

"Несколько иностранных дипломатических источников сообщили FOX, что США и Россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования. Эта статья, несомненно, вызовет споры, поскольку Россия не проводит настоящие выборы, а украинцы не воспринимают перспективы установления пророссийского марионеточного президента", – пишет журналистка.

Как передает источник журналистки, Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой кандидат, кроме нынешнего президента Украины Зеленского, будет более гибок и готов к переговорам и уступкам.

Позже Гайнрик обновила пост и добавила, что источник в США, знакомый с переговорами, смягчает это заявление из иностранных дипломатических источников. По его информации, разговор о выборах может быть частью будущих переговоров, но никто не настаивает на их проведении просто немедленно.

Впоследствии, рассказал глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в США опровергли информацию о якобы достигнутом соглашении между Москвой и Вашингтоном по Украине.

4 принципа на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля, сообщает CNN.

В частности, речь идет о:

возобновление функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве;

формирование высокопоставленной переговорной команды для работы по завершению войны в Украине;

начало обсуждений о геополитическом и экономическом сотрудничестве после завершения войны в Украине;

продолжение активного участия в переговорном процессе.

По словам Рубио, пятеро присутствовавших на переговорах в Саудовской Аравии американских представителей собираются продолжать участвовать в этом процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно, в частности:

собственно, Рубио;

советник по национальной безопасности Майк Волц,

спецпосланник Стив Виткофф,

министр иностранных дел России Сергей Лавров

ассистент президента РФ Юрий Ушаков.

В свою очередь Лавров назвал переговоры с представителями США "полезными".

Вынужденные уступки

Как сообщает Sky News, Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что цель предстоящих переговоров – обеспечение такого мира в Украине, который будет "справедливым, крепким, устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон".

По его словам, каким именно будет мирное соглашение, как раз и определят переговоры. Однако Рубио добавил, что некоторые из действующих экономических санкций против РФ могут быть упразднены в рамках мирного урегулирования.

"Все стороны должны пойти на уступки, но мы не намерены определять, какими именно будут эти уступки", — подчеркнул он.

Он также отверг критические замечания о том, что Украина недостаточно участвует в переговорах.

Госсекретарь США также отметил, что о результатах говорить пока рано, поскольку "должно быть сделано еще много работы".

Между тем, Государственный департамент США также высказался по поводу сегодняшних переговоров. Пресссекретарь Темми Брюс заявила, что обе стороны договорились "создать механизм консультаций для устранения раздражителей" в своих отношениях и принять меры по нормализации дипломатических отношений.

Она также заявила, что США и Россия договорились "заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторические экономические и инвестиционные возможности, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта в Украине".

Что говорят в РФ

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали переговоров с США. По его словам, США предложили ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, как в России, так и в Украине.

В то же время он заявил, что Россия якобы не ставила своей целью наносить ущерб энергетической инфраструктуре Украины, хотя массированные атаки на объекты критической инфраструктуры продолжаются уже не первый год.

Отдельно Лавров прокомментировал удары по российским энергетическим объектам, в том числе атаку на насосную станцию в Кубани. По его словам, это было инициировано Владимиром Зеленским, а такие действия, как заявил министр, "пора остановить".

Также читайте Во Франции считают, что союз Путина и Трампа может привести к войне в Европе

Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон почувствовали готовность друг друга к движению вперед и будут пытаться создать условия для возобновления полноценного сотрудничества между двумя странами.

Впоследствии, подводя итоги встречи с представителями США, глава МИД России отметил, что РФ объяснила США, что поглощение НАТО Украины станет прямой угрозой Москве Появление войск НАТО на территории Украины неприемлемо для РФ. Также, "выпад" Зеленского с атакой на насосную станцию на Кубани говорит о том, что ему пора дать по рукам.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах сложно говорить.

"Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров", – цитируют Ушакова российские пропагандистские медиа.

Кроме того, по словам помощника Путина, президент России сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО является "недопустимым" для РФ.

Она отметила, что Россия требует "аннулировать декларацию саммита в Бухаресте 2008 года", где Украина пообещала членство в Альянсе без конкретных сроков.

Последствия переговоров для Украины и Европы

Глава Европейского совета по международным отношениям в Берлине Яна Пульерен в комментарии для ТСН.ua отметила, что Вашингтон провел переговоры с Россией через главы Украины и других европейцев и есть опасения, что они будут касаться не только прекращения войны, но и будущей архитектуры европейской безопасности.

"Трамп мог бы пойти на уступки, от которых отказался Байден в декабре 2021 года, например, относительно пребывания американских войск и систем вооружений в Восточной Европе, или согласиться с вето России на дальнейшее расширение НАТО. Европа рискует остаться бессильной в стороне, поскольку основы европейской безопасности разрушаются. нашей фундаментальной зависимости от России и Китая в критических сферах», – сказала она.

По словам Пульерен, февраль 2025 показывает нам, что американцы больше не чувствуют ответственности за европейскую безопасность – и что их интересы принципиально отличаются от наших. Это реальный поворотный момент.

В свою очередь директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что на переговорах в Саудовской Аравии вряд ли было нечто большее, чем просто взаимная разведка. По его словам, это была взаимная "пристрелка", взаимное понимание, куда и как можно эти переговоры вести", рассказал эксперт в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

По его словам, пока Дональд Трамп "играется в свои стратегии" с россиянами, Европа должна выйти со своим предложением, которое четко покажет администрации президента США, что без Европы и без Украины говорить о каких-то мирных переговорах невозможно

Реакция Зеленского

Комментируя завершение переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ, Владимир Зеленский заявил, что не намерен соглашаться ни на какие ультиматумы России. Об этом он сказал во время церемонии открытия нового посольства Украины в Анкаре.

Глава государства заверил, что Украина никогда не пойдет на компромисс по поводу своей территориальной целостности и суверенитета.

Также он добавил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии проходят об Украине без участия Украины.

"У меня такое впечатление, что сейчас проходят какие-то переговоры об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Кремль озвучивал такие же ультиматумы на переговорах в Беларуси и Стамбуле в начале 2022 года, против Украины их отвергла как неприемлемые.

"Никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и Турции с россиянами не было. Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", – заверил.

Впоследствии он объявил, что переносит свой визит в Саудовскую Аравию, который должен произойти 19 февраля, на 10 марта. По его словам, для Украины встреча США и РФ стала сюрпризом.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет ехать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали, а мы абсолютно честные, открытые… Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами.

Как сообщал Bloomberg, Украину хотели приобщить к встрече в Эр-Рияде, но РФ была против этого.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина выступает за установление мира, основанного на предоставлении ей гарантий безопасности. В Киеве хотят видеть гарантами безопасности США, Евросоюз и Турцию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.