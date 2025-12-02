- Дата публикации
Категория
Политика
Переговоры США и России: CNN назвало два ключевых и противоречивых момента
Детали того, что Виткофф и Кушнер предложат Путину, не обнародованы.
Над сегодняшними переговорами между представителями США и России, в частности фюрера Владимира Путина, нависают две ключевые противоречивые проблемы.
Об этом говорится в материале CNN .
Специальный посланник Стив Виткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер находятся в Москве, где проводятся дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны в Украине.
Их главная задача, подчеркивает издание, – убедить Владимира Путина рассмотреть возможные уступки, обсужденные с украинской стороной во время последних переговоров, которые могли бы стать основой мирного соглашения между Москвой и Киевом.
"На кону стоит много вопросов, но над переговорами нависают две ключевые противоречивые проблемы: стремление Украины вступить в НАТО и требования России отдать территории на Донбассе, которую она еще не завоевала", - говорится в статье.
Точные детали того, что Виткофф и Кушнер предложат Кремлю, не обнародованы. Впрочем, отмечает CNN, известно, что потенциальные компромиссные решения, которые фактически заблокировали бы членство Украины в НАТО и обеспечили бы России территориальные достижения, уже обсуждены с Киевом, хотя еще не окончательно согласованы.
"Главный вопрос заключается в том, отказывался ли Путин до сих пор отказаться от максималистских требований, будет рассматривать то, что ему предлагают, как победу, которая отвечает его военным и политическим целям, или решит продолжать давление", - констатирует издание.
Напомним, Трамп отправил нетипичную команду переговорщиков в Москву. Издание CNN называет команду, в составе которой специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер нетрадиционно дипломатической. Сам же американский лидер считает их самыми эффективными «посредниками», способными «закрыть соглашение» между Киевом и Москвой.