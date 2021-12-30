Переговоры США и России не предполагают личной встречи глав государств: детали

10 января запланированы двусторонние переговоры США-Россия в рамках диалога по стратегической стабильности.

Двусторонние переговоры между США и Россией не предполагают личной встречи глав государств.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, пишет Укринформ.

"Не ожидается, что президенты Байден и Путин примут участие в переговорах в Женеве", — заметил чиновник в ответ на вопросы журналистов, допускают ли в Белом доме формат встречи самого высокого уровня.

10 января запланированы двусторонние переговоры США-Россия в рамках диалога по стратегической стабильности. Делегацию с американской стороны будут формировать представители Госдепартамента США, Пентагона и других ведомств.

"Но просто хочу повторить: мы не ожидаем, что президент Байден и президент Путин примут участие в этих обсуждениях 10 января", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят ряд тем, в частности и так называемый проект "гарантий безопасности" РФ и украинский вопрос.

Так, источники в Белом доме сообщают, что Байден в ходе предстоящего разговора предупредит российского коллегу о санкциях и укреплении стран НАТО в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В целом же ожидается, что США и Россия проведут три раунда переговоров в январе — речь пойдет о послаблении военного присутствия РФ на украинской границе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил предстоящие переговоры США и России с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 декабря. Украинская и американская стороны обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические отношения с Россией.

После этого, как сообщили в МИД Германии, Энтони Блинкен по телефону обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании координацию по ситуации вокруг Украины и ответ в случае полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Как известно, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Москва требует от США юридических гарантий, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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