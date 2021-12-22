Переговоры США и России по поводу Украины могут состояться уже в январе — Блинкен

Переговоры США и России по поводу Украины могут состояться уже в январе — Блинкен

Госсекретарь также предупредил о "масштабных последствиях", если Россия будет "продолжать дальнейшие акты агрессии против Украины".

Соединенные Штаты считают, что двусторонние переговоры с Россией о массовом наращивании войск вдоль украинской границы могут начаться уже в январе. Соответствующие заявления сделали высокопоставленные дипломаты Госдепартамента, несмотря на обвинения Владимира Путина в сторону США и их союзников в напряженности в регионе.

Об этом пишет Голос Америки.

"Мы готовы сотрудничать дипломатически через несколько каналов. Я думаю, что вы увидите относительно рано в новогоднем периоде взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, сможем ли мы дипломатическим путем продвинуться в направлении разрешения разногласий", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс -конференции во вторник, 21 декабря.

Госсекретарь также предупредил о "масштабных последствиях", если Россия будет "продолжать дальнейшие акты агрессии против Украины".

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь очень высокую цену".

Кроме того, помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники, если Россия будет продолжать эскалацию на границах с Украиной.