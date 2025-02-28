Переговоры США и России в Стамбуле: Вашингтон сделал заявление

Соединенные Штаты Америки и агрессор Россия во время встречи в Турции определили начальные шаги по стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность доступом к банковским и контрактным услугам, а также необходимость обеспечения стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что "в ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные начальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий в этих сферах". Кроме того, Вашингтон и Москва договорились провести следующую встречу "по этим вопросам в ближайшее время". Впрочем, дату, место и состав участников пока не сообщили.

Отметим, что американскую делегацию в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую – директор Североатлантического департамента МИД РФ посол Александр Дарчиев.

Напомним, представители США и России снова встретились для переговоров 27 февраля. Напомним, что на первой встрече в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стороны обсуждали в частности Украину, но в этот раз американцы и россияне будут обсуждать возобновление работы посольств.

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