Переговоры США и Украины по прекращению войны начнутся в Саудовской Аравии – журналистка Fox News

На встречу с Ермаком в Эр-Рияд прибудут Рубио, Уиткофф и Уолтц, говорит журналистка.

Переговоры США и Украины по прекращению войны начнутся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.

Об этом пишет в соцсетях журналистка Fox News Джеки Хайнрик.

По ее данным, госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, также задействованный в переговорах с РФ, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Других деталей журналистка не предоставила.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с США и анонсировал первые результаты.

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