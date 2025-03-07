Переговоры США и Украины: Портников рассказал, чем все закончится

Портников предполагает, что встреча может быть выгодна Трампу.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал предстоящий второй раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии, отметив, что без участия Российской Федерации они не могут привести к реальному перемирию.

Об этом он заявил в эфире проекта "Говорит большой Львов".

По мнению Портникова, Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине перемирие, поскольку именно Россия начала войну. Он отметил, что без участия российской стороны какие-либо договоренности могут остаться только "виртуальной реальностью".

Журналист также предположил, что эти переговоры могут являться частью стратегии Дональда Трампа, который хочет продемонстрировать, что сделал все возможное для мирного урегулирования.

Портников считает, что в случае отказа Владимира Путина от перемирия Трамп будет вынужден избрать между настоящей поддержкой Украины или союзом с Кремлем.

"Пусть американская и украинская делегация обсудят очередной нереалистичный план, который РФ отвергнет, но он понравится Трампу, и это может помочь разблокировать американскую помощь для Украины", — подытожил Портников.

Напомним, министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение переговоров между Украиной и США, которые пройдут в городе Джидда.

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