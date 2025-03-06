Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: представитель Трампа назвал, о чем будут договариваться

По его словам, Вашингтон пытается договориться о рамках для мирного соглашения и начального прекращения огня для Украины.'

США и Украина действительно договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали мирного соглашения с РФ о прекращении войны.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку, также вовлеченный в переговоры с Россией, Стив Уиткофф, передает Clash Report.

"Повестка дня украинско-американской встречи в Саудовской Аравии будет включать основы соглашения по урегулированию войны и прекращению огня", – сказал он.

Заметим, что Уиткофф немножко запнулся перед словом "ceasefire", поэтому СМИ сначала услышали "six" и предоставили информацию, как о "перемирии на шесть месяцев".

Как передает The Guardian, украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. В состав украинской делегации также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что переговоры США и Украины по прекращению войны начнутся в Саудовской Аравии.

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