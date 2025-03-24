Переговоры США с Украиной и Россией: какие вопросы на столе

США, Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам, о НАТО, санкциях и будущей безопасности Киева.

Представители США должны встретиться с делегациями от Украины и России в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали предложенного 30-дневного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а также долгосрочное мирное соглашение. Украинские и российские переговорщики не будут находиться в одной комнате. Есть 10 обсуждаемых вопросов.

Об этом пишет Reuters в статье от 23 марта.

Украинские представители уже провели встречу с американской командой вечером 23 марта в Эр-Рияде. А 24 марта пройдут переговоры между представителями США и России.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках своей инициативы по прекращению войны.

Вот ключевые вопросы, обсуждаемые Россией, США и Украиной.

Прекращение атак на энергетическую инфраструктуру

По заявлению Белого дома, во время разговора на прошлой неделе американский и российский лидеры договорились о начале движения к миру с 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам РФ и Украины.

Однако этот узко определенный режим остановки огня сразу оказался под угрозой. Москва заявила, что Киев нанес удар по нефтебазе на юге России, тогда как Украина сообщила о российских атаках на больницы, жилые дома и повреждениях электроснабжения железных дорог.

Зеленский анонсировал подготовку Киевом списка объектов, которые могут подпадать под частичное прекращение огня. В него могут войти не только энергетические, но железнодорожные и портовые объекты.

"Однако мораторий на удары по энергетической инфраструктуре может быть более выгодным для Москвы, поскольку он ограничивает возможности Украины наносить дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, что является важным инструментом давления на Россию", – отмечается в статье.

Атомные электростанции

По заявлению американской стороны, Трамп предложил Зеленскому помощь США в управлении или даже владении украинскими атомными электростанциями и энергетической инфраструктурой.

Президент Украины подтвердил, что обсуждал с лидером США вопросы Запорожской АЭС. Киев и Москва обвиняют друг друга в угрозах ядерной безопасности станции.

Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать участие США в модернизации станции, если она будет возвращена под украинский контроль. Однако возврат ЗАЭС к работе может занять до 2,5 лет и потребует значительных инвестиций.

Судоходство в Черном море

По сообщениям Кремля, Путин "конструктивно" отреагировал на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море и стороны согласились начать переговоры.

Издание напомнило, что ранее Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе, которая действовала при посредничестве Турции и ООН и позволяла Украине экспортировать зерно, несмотря на войну. Москва сослалась тогда на препятствия для собственного экспорта продовольствия и удобрений.

По данным Всемирного банка, несмотря на угрозы в Черном море, на сегодняшний день Украина и Россия продолжают экспортировать зерно без значительных осложнений.

Обмен пленными

Россия и Украина на прошлой неделе провели новый обмен пленными, освободив по 175 военнопленных по обе стороны. Страна-агрессор также передала 22 тяжелораненых украинских защитников.

Зеленский назвал этот обмен одним из самых больших и отметил, что среди освобожденных пленных есть украинцы, которых Россия преследовала по сфабрикованным обвинениям.

Членство Украины в НАТО

Путин настаивает на официальном отказе Украины от вступления в НАТО. Однако курс на вступление в Альянс закреплен в украинской Конституции, и Киев считает членство в блоке лучшей гарантией безопасности.

В феврале заместитель спецпредставителя США по Украине Джон Коал заявил, что Вашингтон не исключает вступления Киева в НАТО или возвращения к границам 2014 года. Однако днем ранее американский министр обороны Пит Хегсет назвал нереалистичным возвращение к границам 2014 года. Это вызвало беспокойство по поводу возможных уступок со стороны США.

В свою очередь Трамп заявлял, что не верит в возможность вступления Украины в Альянс, возлагая вину за такую политику на предыдущего президента США Джо Байдена.

Безопасность Украины после войны

Учитывая, что членство в НАТО – не скорая перспектива, Украина стремится получить гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения, что противоречит требованиям России.

Европейские партнеры Украины, в частности Великобритания и Франция, предлагают создать силу сдерживания из иностранных войск, кораблей и самолетов, которые будут базироваться в Украине или вблизи от нее. Однако некоторые российские чиновники заявили, что не смогут принять подобный формат.

Западные санкции и выборы в Украине

Путин хочет ослабления санкций против России и проведения президентских выборов в Украине. В то же время Киев отказывается от выборов из-за военного положения, а чиновники отмечают отсутствие у Москвы права диктовать Украине, когда проводить выборы.

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Издание напомнило, что против России были введены американские санкции, включая ограничение цен на нефть. Трамп изучает возможность ослабления санкций в обмен на мир, но рассматривает вариант новых торговых ограничений против Москвы.

Оккупированные территории

Россия требует признания своего контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями и Крымом.

Украина утверждает, что не признает российский контроль над этими территориями. В то же время Киев признает, что возвращение некоторых территорий может потребовать дипломатических усилий.

Природные ресурсы Украины

США и Украина обсуждают соглашение, по которому Вашингтон мог бы получить финансовую выгоду от разработки украинских природных ресурсов, в том числе редкоземельных металлов.

Кроме того, интерес у американцев вызывает и газотранспортная система Украины, которая могла бы использоваться для хранения и транспортировки сжиженного газа из США в Европу.

Напомним, The Telegraph в своей статье указано, что США надеются на достижение перемирия между Россией и Украиной до 20 апреля – Пасхи, – но сроки могут измениться из-за больших разногласий между сторонами.