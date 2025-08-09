Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

В пятницу, 15 августа, должны пройти переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора-президента РФ Владимира Путина. Оба лидера имеют свои ожидания от этой встречи лицом к лицу.

Чего хотят Трамп и Путин от переговоров на Аляске, оценил бывший советник по национальной безопасности Марк Лайалл в комментарии Sky News.

Американский фаворит. вероятно, надеется выйти из этой встречи "способным объявить о соглашении"

Реклама

"Трамп хотел бы иметь возможность объявить о соглашении в следующую пятницу и сказать, мол, смотрите, я договорился, как завершить эту войну. А потом представить это президенту Зеленскому", - сказал политик.

Тем временем Российская Федерация уже будет рассматривать предстоящую встречу на Аляске – как победу.

"Россия захочет говорить не только об Украине, но и о двусторонних отношениях, экономическом потенциале, замороженном севере и т.д., и представит это как своеобразный конец изоляции Путина на Западе", - добавляет Марк Лайалл.

Напомним, корреспондент Sky News Айвор Беннетт также считает, что саммит на Аляске – это победа Путина . США не являются членом МКС, поэтому для "фюрера" нет никакой угрозы ареста. Более того, чтобы визит состоялся, американскому Министерству финансов, вероятно, даже придется отменить санкции против лидера Кремля, как это было сделано, когда его инвестиционный посланник Кирилл Дмитриев прилетел в Вашингтон в апреле.

Реклама

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон говорит, что российскому диктатору очень нужна встреча с президентом США. Именно поэтому Путин согласился на поездку в Аляску. Политик отмечает: Путин, находившийся в изгнании после полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м, возвращается на публику и будет находиться на одном уровне с президентом США.