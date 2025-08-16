- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 5219
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры Трампа и Путина и их последствия: главные новости ночи 16 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 августа 2025 года:
Трамп после встречи с Путиным не звонил по телефону Зеленскому — FT Читать далее –>
Мирное соглашение с Россией: Трамп рассказал детали разговора с Путиным Читать далее –>
Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России Читать далее –>
Переговоры Трампа и Путина завершились Читать далее –>
Трамп дал интервью после встречи с Путиным: главные заявления Читать далее –>