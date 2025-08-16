ТСН в социальных сетях

Переговоры Трампа и Путина и их последствия: главные новости ночи 16 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 августа 2025 года:

  • Трамп после встречи с Путиным не звонил по телефону Зеленскому — FT Читать далее –>

  • Мирное соглашение с Россией: Трамп рассказал детали разговора с Путиным Читать далее –>

  • Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России Читать далее –>

  • Переговоры Трампа и Путина завершились Читать далее –>

  • Трамп дал интервью после встречи с Путиным: главные заявления Читать далее –>

