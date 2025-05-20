Переговоры Трампа и Путина: Китай сделал заявление

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай в очередной раз заявил, что поддерживает все мирные инициативы по Украине и надеется, что мирное соглашение будет приемлемым для всех сторон.

Об этом заявила спикер китайского МИД Мао Нин, комментируя переговоры диктатора РФ и президента США, сообщаєет Укринформ.

Заметим, что журналисты спросили у представительницы ведомства о мнении КНР относительно вчерашних событий. Представитель МИД Китая подчеркнула, мол, "обратили внимание на соответствующие сообщения".

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"О вопросе украинского кризиса (так КНР называет войну - Ред.), Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также поддерживает политическое решение", - подчеркнула Мао Нин.

Она в очередной раз заявила официальную позицию китайских властей о необходимости "долгосрочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров". По ее словам, Китай продолжит "играть конструктивную роль в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон".

Роль Китая

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай является страной, которая могла бы поставить на место кремлевского "фюрера" Владимира Путина. Он считает, если бы Пекин пригрозил торговым эмбарго, то Москва была бы вынуждена подчиниться.

Комментируя переговоры Украины и РФ в Стамбуле, в МИД Китая заявили, что надеются на "справедливое" и "длительное" мирное соглашение. Заметим, что эта риторика КНР сохраняется уже длительное время.

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Отметим, что приехавший на парад в Москву 9 мая лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с диктатором России Владимиром Путиным впервые призвал к "справедливому" мирному соглашению с Украиной путем диалога.

Дата публикации 16:01, 20.05.25 Количество просмотров 62 Трамп против, но ЕС все равно наносит новый удар по России | Что произошло