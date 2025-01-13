Переговоры Трампа и Путина: Песков заявил, что многие страны готовы принять такую встречу

Также Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку контактов Путина и Трампа, о чем ранее заявлял будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-секретаря Путина, предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет.
"Существует декларируемое понимание, что такие контакты были бы целесообразны. Далее будем смотреть после того, как сменится администрация в Вашингтоне", – заявил Песков.
В то же время, по словам пресс-секретаря Кремля, многие страны говорят о готовности стать площадкой для гипотетических переговоров Путина и Трампа.
Однако, какие это страны, он не уточнил.
Напомним, ранее Швейцария готова организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
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