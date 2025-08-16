Переговоры Трампа и Путина продолжаются уже 2,5 часа: последние детали от Белого дома

Встреча Трампа и Путина на Аляске / © Associated Press

Белый дом уточняет, что переговоры Трампа и Путина на Аляске продолжаются 2,5 часа.

Об этом сообщил заместитель главы Белого дома Дэн Скавино в сети Х.

Встреча проходит в формате «3 на 3» (кроме лидеров стран, главы МИД и помощники).

Напомним, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.