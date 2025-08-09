Переговоры Трампа и Путина / © ТСН.ua

В субботу, 8 августа, на встрече на уровне советников по нацбезопасности европейских государств и Украины были согласованы предложения для переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух проинформированных европейских чиновников.

Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, в том числе «обменом территориями».

«Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий», — заявил один из собеседников издания.

Также предложения предусматривают «обмен территориями» только на взаимной основе — то есть если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других.

При этом любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены гарантиями безопасности, среди которых — потенциальное членство Украины в НАТО.

Эти предложения были представлены американской стороне, которую представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Этими предложениями Европа и Украина установили общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией.

По словам одного из собеседников издания, Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства независимо от позиции США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.