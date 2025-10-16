Переговоры Трампа и Путина в Будапеште: как отреагировал Орбан

Орбан заявил, что готов принять встречу Трампа и Путина / © ТСН.ua

Скандальный венгерский премьер и «друг Путина» Виктор Орбан отреагировал на заявление Дональда Трампа, что тот встретится с российским диктатором в Будапеште.

Об этом Орбан написал в сообщении на платформе X.

Он назвал потенциальную встречу «прекрасной новостью».

«Запланированная встреча президентов Америки и России — это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы», — заявил венгерский премьер.

Представитель Путина на переговорах с США, уроженец Киева Кирилл Дмитриев сразу польстил Орбану, перепостив его сообщения и добавив от себя, что якобы «Венгрия всегда была голосом ума и миротворцем в Европе».

Ранее в Белом доме рассказали о первых результатах разговора Трампа и Путина. Завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.