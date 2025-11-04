ТСН в социальных сетях

155
2 мин

Переговоры Трампа и Путина: возможны ли они в ближайшее время — нардеп объяснил

Нардеп Егор Чернев заявил, что в ближайшее время переговоры между Трампом и Путиным не состоятся. США сконцентрируются на энергетической стратегии, а Россия пытается усилить свои позиции в Украине.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

В ближайшее время переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по мирному урегулированию в Украине маловероятны.

Об этом заявил народный депутат Егор Чернев.

По его словам, обе стороны сейчас пытаются усилить свои переговорные позиции, прежде чем садиться за стол переговоров.

"Путин испытывает новые ракеты и пытается захватить весь Донбасс, чтобы показать Трампу, что сила на его стороне. Трамп же временно отпускает ситуацию, концентрируясь на других вопросах, чтобы зайти к переговорам с более выгодной позиции", - пояснил Чернев.

В то же время, по словам депутата, США будут продолжать поддержку Украины, в частности, в сфере разведки и поставки оружия по программе PURL.

Однако главным приоритетом для администрации Трампа сейчас становится энергетика, в том числе влияние на мировой рынок нефти.

"Трамп хочет существенно нарастить мировую добычу, чтобы снизить цены и безболезненно для мировой экономики вытеснить Россию с рынка", - отметил нардеп.

Речь идет, в частности, об усилении давления на Венесуэлу, Нигерию, Мексику и Колумбию, являющихся ключевыми производителями нефти. По словам Чернева, цель Вашингтона не начать войну, а запугать эти страны и восстановить влияние США в Западном полушарии.

"После санкций против "Роснефти" и "Лукойла" Трамп будет наблюдать, как российская экономика падает. И когда "клиент созреет", Путину предложат новые, гораздо более жесткие условия", - подытожил депутат.

Он подчеркнул, что этот процесс может затянуться, ведь "сложные геополитические вопросы не решаются быстро", а задача Украины выстоять и не позволить России усилить позиции до следующего этапа переговоров.

Напомним, ранее в Турции заявили, что готовы принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Однако Песков сказал, что нет необходимости встречаться Путину с Трампом.

