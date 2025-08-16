ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1540
Время на прочтение
1 мин

Переговоры Трампа и Путина завершились

Переговоры продолжались около трех часов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин ат Дональд Трамп

Путин ат Дональд Трамп / © Associated Press

Переговоры президент США Дональда Трампа и диктатора Путина в формате три-на-три завершились.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что переговоры продолжались около трех часов.

В настоящее время готовится пресс-конференция по итогам переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил российского диктатора Путина на Аляске красной дорожкой на взлетной полосе, военным пролетом, дружескими рукопожатиями и короткой поездкой на своем президентском лимузине.

Позже стало известно, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie