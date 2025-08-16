- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1540
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры Трампа и Путина завершились
Переговоры продолжались около трех часов.
Переговоры президент США Дональда Трампа и диктатора Путина в формате три-на-три завершились.
Об этом информирует Reuters.
Сообщается, что переговоры продолжались около трех часов.
В настоящее время готовится пресс-конференция по итогам переговоров.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил российского диктатора Путина на Аляске красной дорожкой на взлетной полосе, военным пролетом, дружескими рукопожатиями и короткой поездкой на своем президентском лимузине.
Позже стало известно, что на Аляске начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.