Переговоры Трампа и Зеленского: почему встреча в Белом доме вызвала панику в Европе

В европейских столицах господствует паника из-за предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые состоятся в Белом доме уже в этот понедельник, 18 августа.

Об этом пишет The New York Times.

В NYT отмечают невиданную спешку в созыве встречи — в последний раз так быстро лидеров собирали перед войной в Ираке.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, пожелавшего остаться анонимным, главная обеспокоенность союзников заключается в возможном повторении произошедшего в феврале инцидента.

Тогда Дональд Трамп во время публичного выступления подверг резкой критике Владимира Зеленского и заявил, что Украина «не имеет карт в руках» в войне против России. Этот случай вызвал волну возмущения европейских партнеров и заставил их сомневаться в будущей политике Вашингтона.

Теперь союзники боятся, что Трамп может использовать переговоры для продвижения собственных идей мирного урегулирования, которые, по их мнению, выгодны в первую очередь Москве. В частности, он фактически отказался от концепции прекращения огня как ключевой предпосылки для каких-либо договоренностей.

Путин неоднократно заявлял, что готов к миру только по достижении «российских военных целей».

В то же время в Вашингтоне настаивают, что инициатива встречи была именно от американской стороны. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью программе Face the Nation на канале CBS отрицает предположение, что европейские лидеры едут в Вашингтон как «охранники» Зеленского. По его словам, договоренность о переговорах была достигнута после серии совместных консультаций, и союзники действуют согласованно.

Как отмечает The New York Times, на переговорах в Белом доме лидеры планируют обсуждать не только вопросы возможных границ в случае будущего мира, но и гарантии безопасности для Украины. Среди возможных сценариев называют даже идею развертывания международного миротворческого контингента.

Что известно о встрече в Белом доме

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом 18 августа в Вашингтоне. К ним присоединятся ряд европейских лидеров: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финбэн.

По данным источников BILD, сначала Трамп и Зеленский проведут переговоры тет-а-тет, а после этого к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.