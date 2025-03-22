Переговоры Трампа с Путиным: Politico сообщило, как они повлияли на союзников Украины

Прошло пять недель — как президент США Дональд Трамп ошеломил Запад призывом к диктатору РФ Владимиру Путину начать процесс, который, как он пообещал, "положит конец этой ужасной войне". Впрочем, Европа страдает от того, что можно назвать "усталостью от Трампа".

Об этом говорится в материале Politico.

Отмечается, что лидеры ЕС настаивали на том, чтобы играть ключевую роль в переговорах. Европейские политики отмечают, что никакие обсуждения "об Украине без Украины" невозможны. Однако эти требования не нашли поддержки. Автор статьи Тим Росс пишет, что неприятные сюрпризы появлялись почти каждый день — от Дональда Трампа и его заместителя, публично вычитывавших президента Украины Владимира Путина в Овальном кабинете, до критики ЕС за его подход к ультраправым партиям, а затем объявление о новой волне тарифов на алюминий и сталь.

В конце концов США и Украина достаточно улучшили свои отношения, чтобы провести переговоры в Саудовской Аравии и согласовать план 30-дневного прекращения огня. Существовало лишь одно условие для того, чтобы Украина ввела перемирие: Россия должна была согласиться сделать то же самое. Впрочем, российский "фюрер" фактически отказался, а выдвинул ряд невыполнимых условий, вместе с минимальным обещанием не атаковать "энергетическую инфраструктуру". Несмотря на это, кремлевская армия снова атаковала украинские города с помощью сотен беспилотников и ракет. Со стороны Белого дома не прозвучало никакой критики.

"Оказавшись в стороне от реальных переговоров между Трампом, Путиным и Зеленским, европейские лидеры оказались в ловушке в собственно созданной петле иногда странных отвлечений. В то же время им трудно достичь прогресса как в поддержке Украины, так и в укреплении собственных вооруженных сил", — пишет Politico.

В приватных разговорах дипломаты и чиновники сообщили, что на этой неделе в Брюсселе появилось новое и мрачное чувство "реализма".

Европейцы признают, что они никогда не будут частью мирных переговоров, которые предлагает Трамп, и, похоже, они не смогут заменить поддержку, которую Америка оказала Киеву в виде военной помощи, как бы того ни хотела Кая Каллас, Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, в Госдепартаменте США сделали серьезное заявление о полном прекращении огня в Украине. В Вашингтоне отмечают, что мир уже очень близок.

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