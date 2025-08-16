- Дата публикации
Переговоры Трампа с Путиным: в Берлине не комментируют
В Берлине пока не торопятся комментировать результаты переговоров двух президентов на Аляске.
Правительство Германии сдержанно отреагировало на итоги встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске.
Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на близкие к власти источники.
Отмечается, что команда главы германского правительства находится в тесном контакте с союзниками.
Напомним, 15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске.
После завершения переговоров Трамп заявил, что во время встречи с Путиным не достигли согласия по нескольким «важным пунктам», их решение зависит от Украины.
В то же время, Трамп оценил свою встречу с Путиным на «10 из 10», заявив о «очень хорошем прогрессе» на пути к миру в Украине».
После завершения переговоров с Путиным Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Они пока не сообщали детали этого разговора.
Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, считает, что Владимир Путин одержал победу во время переговоров на Аляске.
«Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего», — так немецкий дипломат описал итоги переговоров.