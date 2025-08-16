Переговоры Трампа с Путиным: в Берлине не комментируют

Берлин / © Associated Press

Реклама

Правительство Германии сдержанно отреагировало на итоги встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на близкие к власти источники.

Отмечается, что команда главы германского правительства находится в тесном контакте с союзниками.

Реклама

Напомним, 15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске.

После завершения переговоров Трамп заявил, что во время встречи с Путиным не достигли согласия по нескольким «важным пунктам», их решение зависит от Украины.

В то же время, Трамп оценил свою встречу с Путиным на «10 из 10», заявив о «очень хорошем прогрессе» на пути к миру в Украине».

После завершения переговоров с Путиным Трамп позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Они пока не сообщали детали этого разговора.

Реклама

Вольфганг Ишингер, немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, считает, что Владимир Путин одержал победу во время переговоров на Аляске.

«Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего», — так немецкий дипломат описал итоги переговоров.