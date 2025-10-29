ТСН в социальных сетях

Политика
99
1 мин

Переговоры Трампа с Путиным в Будапеште: политолог объяснил, зачем это Орбану

Высокой эффективности от возможной встречи Путина и Трампа в Будапеште ждать не следует.

Катерина Сердюк
Орбан и Трамп

Орбан и Трамп

Президент США Дональд Трамп запустил проект предвыборной поддержки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште — часть этого процесса.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал Игорь Чаленко, политолог.

«Что касается Будапешта, я бы его полностью, честно говоря, не отвергал. Это двусторонний формат. Если Москва сможет как-то адаптировать месседж, что они действительно хотят завершения войны и какие-то предложения забросить Трампу, то вполне такая возможная встреча», — считает он.

В то же время, акцентировал Чаленко, ее эффективность будет не больше результатов переговоров на Аляске.

Напомним, Орбан назвал единственного человека, который может привести к миру в Украине.

По его словам, нужен «кто внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами. Этот человек сможет оказывать давление ради заключения мирного соглашения. В сложившейся ситуации, считает он, нужен „третий игрок“, который сможет осуществить реальный шаг в направлении урегулирования конфликта.

«К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому единственным оставшимся является Трамп. Он действительно привержен идее достижения мира», — подчеркнул Виктор Орбан.

99
