Переговоры Трампа с Зеленским: в NYT объяснили, почему у Украины уже есть преимущество

Трамп с Зеленским / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский завершил очередной раунд переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде без ощутимого прорыва в мирном соглашении. Однако украинский лидер сохранил дипломатическую динамику. Для Украины уже победа, что продолжение переговоров состоялось без навязанных дедлайнов и избегание Трампом прямых требований Кремля.

Об этом пишет The New York Times.

По оценкам издания, одним из важнейших итогов встречи во Мар-а-Лаго в Флориде стал отказ Дональда Трампа от установления фиксированных дат завершения войны. Ранее политик называл целевыми терминами День благодарения и Рождество, однако теперь признал сложность процесса.

«У меня нет дедлайнов. Знаете, какой у меня дедлайн? Закончить войну», — заявил Трамп журналистам, добавив, что это «очень сложное дело», которое невозможно решить за один день.

Как пишет издание, для украинской стороны встреча считается положительной уже потому, что она не закончилась провалом или ультиматумами. В отличие от предварительных переговоров, Трамп не повторял максималистские требования РФ. Это выглядит особенно значимым на фоне того, что непосредственно перед встречей с Зеленским Трамп провел более часовой разговор с Путиным.

Отмечается, что в октябре подобный разговор лидеров США и РФ привел к напряженности: тогда Путин убедил Трампа отказать Украине в поставках крылатых ракет. На этот раз, несмотря на повторение Кремлем требований по территориальным уступкам в Донецкой области, Трамп воздержался от публичного давления на Киев.

Также сообщается, что Владимир Зеленский оценил готовность мирного плана на 90%. Он отметил прогресс по вопросам гарантий безопасности от США и европейских союзников. Среди обсуждаемых компромиссов — создание демилитаризованной зоны, откуда должны выйти войска обеих сторон. Однако стороны до сих пор имеют разногласия по поводу статуса оккупированных территорий на востоке и контроля над атомной электростанцией. Президент США Дональд Трамп был более сдержанным в оценках. Он отметил, что слово «соглашение» пока слишком сильно, хотя стороны «приближаются» к взаимопониманию в территориальных вопросах.

Как сообщает NYT, перспективным для Украины формат следующего раунда переговоров, который может состояться в США уже в следующем месяце. Зеленский подчеркнул, что к процессу могут официально приобщиться европейские лидеры. Участие Европы как полноправного партнера, а не просто посредника, рассматривается Киевом как способ укрепить собственную переговорную позицию и предотвратить кулуарные договоренности Вашингтона с Москвой.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой, Трамп заявил существенное приближение к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.

В то же время Зеленский сообщил, что разработанный мирный план из 20 пунктов утвержден на 90%.

Новый раунд переговоров между лидерами Украины и США намечен на 29 декабря.