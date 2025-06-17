- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3764
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры Украина-Россия: у Путина сделали заявление о следующем раунде
Заявление Дмитрия Пескова остается неопределенным относительно конкретных сроков новых переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной по войне.
Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.
Представитель главы Кремля заявил, что в ближайшие дни наступит очередь выхода на понимание о возможных сроках продолжения работы по «украинскому направлению».
«Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет», — сказал Песков.
Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлений, что переговоры с Россией могут продолжиться после завершения сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.
В тот же день Зеленский обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможность следующих дипломатических шагов, и что именно должно быть обеспечено для переговорного процесса.
16 июня Песков заявлял, что конкретная дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не определена. Он также сказал, что речь не идет о том, чтобы сменить Стамбул на какую-то другую переговорную площадку.