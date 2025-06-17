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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры Украина-Россия: у Путина сделали заявление о следующем раунде

Заявление Дмитрия Пескова остается неопределенным относительно конкретных сроков новых переговоров.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о следующем раунде переговоров с Украиной по войне.

Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

Представитель главы Кремля заявил, что в ближайшие дни наступит очередь выхода на понимание о возможных сроках продолжения работы по «украинскому направлению».

«Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет», — сказал Песков.

Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлений, что переговоры с Россией могут продолжиться после завершения сложного процесса обмена пленными. Именно от него зависит дальнейший диалог.

В тот же день Зеленский обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможность следующих дипломатических шагов, и что именно должно быть обеспечено для переговорного процесса.

16 июня Песков заявлял, что конкретная дата следующего раунда переговоров Москвы и Киева пока не определена. Он также сказал, что речь не идет о том, чтобы сменить Стамбул на какую-то другую переговорную площадку.

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