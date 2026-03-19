Переговоры Украина-США-Россия пока на паузе— Песков

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза.

«Трехсторонняя группа — на паузе», — сообщил Песков российским СМИ.

Однако работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается он.

По словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по обмену пленными и телами погибших военнослужащих.

«Работа в этом направлении будет продолжаться», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios подчеркнул, что Киев и Москва должны завершить войну как можно скорее, а времени на «философство» нет. Он выразил опасение, что российская делегация может пытаться превратить переговоры в формальность или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих военных на фронте.

По словам Владимира Зеленского, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, хотя неизвестно, согласится ли на такую встречу Россия.

Накануне помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что РФ приглашает Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По его словам, если Зеленский согласится, Кремль якобы готов обеспечить безопасность президенту Украины.

«Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил: если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы приглашаем его в Москву и мы гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы», — сказал Ушаков.

Приглашение из Кремля появилось на фоне слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, подтвердившего готовность Зеленского к непосредственной встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить ключевые вопросы о войне, а именно территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Зеленский исключил возможность проведения непосредственных переговоров с Владимиром Путиным на территории России или Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является лишь политической игрой тех, кто действительно не хочет договариваться об окончании войны.

Накануне Зеленский сказал, что с переговорами Украины, России и США по завершению войны происходит настоящая «Санта-Барбара» из-за войны на Ближнем Востоке.