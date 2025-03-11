Переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии: в Китае отреагировали

В МИД Китая отметили, что страна будет выступать за политическое развязывание войны.

Китай заявил о поддержке усилий, направленных на мирное урегулирование войны в Украине. Пекин рассчитывает на достижение справедливого и стабильного результата, что удовлетворит всех участников.

Об этом заявила на брифинге спикер МИД КНР Мао Нин.

«"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование "украинского кризиса" (в Китае так называют войну России против Украины. — Ред.) и надеется, что все вовлеченные стороны смогут достичь справедливого, длительного и приемлемого решения", — говорится в сообщении.

В МИД Китая отметили, что страна будет выступать за политическое решение войны.

"Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса", — отметили в Китае.

Напомним, в ОПУ сделали заявление о переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте также: