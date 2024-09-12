Переговоры Украины и РФ: Newsweek назвало 6 стран, которые могут быть посредниками

Авторы статьи отмечают, что на Саммите мира в июне Киев заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с Москвой, но перспектива того, что широкая коалиция может подтолкнуть мирную формулу Зеленского, кажется далекой.

В потенциальных мирных переговорах Украины с Россией посредниками могут стать шесть стран, среди которых страны Запада и Глобального Юга.

Об этом говорится в статье Newsweek.

Издание обратило внимание на недавнее заявление главы Совбеза РФ Сергея Шойгу, сказавшего об отсутствии шансов на переговоры о прекращении войны после того, как несколько стран выступили потенциальными посредниками для мира.

Но взгляд Шойгу противоречит заявлению Путина, который 5 сентября сказал, что "никогда не отказывался" от переговоров с Украиной.

Заявление главы Совбеза РФ прозвучало через день после того, как Австрия стала последней страной, предложившей выступить посредником в прекращении войны.

Австрия

"С точки зрения потенциальных посредников, страна должна обеспечить адекватные места для мирных переговоров, иметь мощную материально-техническую базу, быть политически приемлемой для обеих сторон и иметь мощные дипломатические службы", – сказал сотрудник исследовательского центра Лондонской школы экономики LSE IDEAS Вук Вуксанович.

С этой целью канцлер Австрии Карл Нехаммер в сообщении X отметил, что Вена может "поддерживать справедливый и крепкий мир, основанный на международном праве, и служить местом для переговоров". В сообщении Нехаммера говорится, что его правительство отметило "открытость Путина к мирным переговорам с Украиной" и ранее призывало к деэскалации и мирным переговорам.

"Австрия может принимать переговоры, особенно потому, что Вена является столицей ООН, но она не может существенно формировать их. (Однако – ред.) она слишком мала и не может ничего предложить", – сказал директор Центра Европы и Евразии Института Гудзона Питер Роуг.

"Любые заявления, которые сейчас поступают из Австрии, касаются федеральных выборов, которые они проведут в конце месяца. FPÖ (Партия свободы Австрии – ред.) лидирует в опросах и очень критически относится к Украине, что объясняет определенное маневрирование", – добавил Роуг.

Венгрия

Критик длительной военной помощи Запада Украине и ближайший союзник Путина в ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позиционирует себя как человека, который может прекратить военные действия.

Во время поездки в Киев в июле Орбан провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что попросил президента Украины рассмотреть вопрос о прекращении огня до международного саммита, который Киев надеется провести позже в этом году. Через три дня после этого Орбан встретился с Путиным в Москве, а еще через три дня поговорил с президентом Китая Си Цзиньпином.

Венгерский лидер 9 сентября заявил, что его так называемая "мирная миссия" в Украине продолжается, и намекнул на прорыв с возможным "зрелищным" появлением в сентябре, сообщает венгерское информагентство ATV.

Однако Роуг считает заявления Орбана политическими инициативами, направленными на набор баллов.

"Это не мирные предложения, преследующие цель прекращения боевых действий. Кроме того, вражда между Будапештом и Киевом делает Венгрию немыслимым посредником в переговорах", – сказал Роуг.

Бразилия, Китай, Индия

Во время Восточного экономического форума Путин назвал три других страны, составляющих аббревиатуру БРИКС в качестве возможных посредников в прекращении войны.

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"Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я нахожусь в контакте со своими партнерами. У нас есть доверие и уверенность друг в друге", – сказал российский президент.

Однако, по мнению Вуксановича, Китай вместе с Венгрией будут сразу исключены из числа потенциальных посредников, поскольку они слишком близки к России.

"Более того, США не позволят Китаю иметь славу миротворца", — добавил эксперт.

Во время визита в Украину в августе премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал Зеленскому, что готов сыграть личную роль в установлении мира, и обе стороны должны будут "искать пути выхода из этого кризиса".

Но в прошлом месяце Зеленский расскритиковал Моди за то, что он обнял Путина во время поездки в Москву в день смертоносных российских ударов, в том числе и по крупнейшей детской больнице Киева.

"Индия имеет хорошие отношения с Россией, и Моди совершил хороший визит в Украину, но непонятно, хочет ли Индия эту роль и примут ли ее другие", – сказал Вуксанович.

"Все это лишь предположения, пока Россия, Украина и США не решат идти на переговоры. На данный момент нет никаких признаков того, что кто-то из трех заинтересован в этой инициативе", – добавил эксперт.

В то же время, Роуг высказал мнение, что поскольку Украина является меньшей стороной конфликта и защищается, то для соблюдения любого перемирия ей нужны гарантии безопасности против гораздо большей страны и агрессора.

"Как внеблоковое государство в Южной Азии, Индия не предложит таких гарантий безопасности. И никто не верит, что Китай будет сдерживать Россию от имени Украины в случае возобновления агрессии", – сказал эксперт.

Эксперт по международным переговорам Урсула Ф. Отт сказала, что Китай будет смотреть на длинный горизонт переговоров во время них.

"Нежелание терять лицо приведет к более ориентированному на консенсус подходу. Поведение России во время переговоров будет более прямым, и вместе с этим трудности справиться с отклонением предложений со стороны российской стороны будут сложнее. Избегание конфликтов сильное с китайской стороны", — объяснила Отт.

Турция

Издание указало на критику отхода Турции от НАТО в сторону России и Китая вместе с внимательным изучением связей между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, на прошлой неделе Анкара заявила, что будет стремиться к членству в БРИКС из-за желания присоединиться к возглавляемой Пекином и Москвой Шанхайской организации сотрудничества.

В кулуарах ШОС Эрдоган заявил, что Турция может быть посредником в войне РФ с Украиной, хотя спикер Кремля это отверг.

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В то же время авторы статьи напомнили, что Турция помогла в соглашении, которое на время обеспечило безопасную транспортировку зерна из черноморского порта Украины. Анкара не ввела санкций против Москвы, но снабжала Киев таким оружием, как ударные беспилотники Bayraktar TB2.

"Возможно, Турция могла бы организовать переговоры, как это было во время инициативы по зерну и обмену пленными. Но это также потребует активного участия Америки и Западной Европы, чтобы что-то серьезное закрепилось", — считает Роуг.

На Саммите мира в июне Киев заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с Москвой, хотя перспектива того, что широкая коалиция может подтолкнуть мирную формулу Зеленского из 10 пунктов для прекращения войны, кажется далекой.

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон сказал, что не верит в разрешение со стороны Вашингтона какой-либо из стран выступать мирными посредниками перед выборами в США.

Как официальный посредник, "США могут разрешить Индонезии, Новой Зеландии, даже Бразилии или Мексике, но мы будем сильно присутствовать на заднем плане. После выборов, если Путин бы захотел, мы могли бы выступить посредником с помощью, скажем, Индии, Турции или Швейцарии", – сказал Уилкерсон.

Авторы статьи напомнили, что из-за военного положения в Украине не были проведены президентские выборы, когда официально завершился срок полномочий Зеленского. Это заставило Россию подвергнуть сомнению его легитимность как главы государства.

Но Вилкерсон считает, что Путин будет настаивать на том, чтобы настоящими посредниками были он или министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "и будущий лидер Украины, должным образом избранный на новых выборах".

К слову, по мнению журналиста, публициста Виталия Портникова, переговоры между Украиной и Россией по окончанию войны в нынешних условиях невозможны, однако стороны могут договориться о прекращении огня на определенных условиях.

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