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Категория
Политика
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Переговоры Украины и РФ при посредничестве США в Абу-Даби: Германия и Великобритания объяснили свой скептицизм

Руководители оборонных ведомств двух стран подчеркнули, что мир должен быть приемлем для Украины, а Европа должна участвовать в переговорах.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Украина, Россия, США

Украина, Россия, США / © ТСН

Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Вес Стритинг скептически оценили перспективы предстоящих переговоров Украины, США и России в Абу-Даби .

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Берлине 2 ноября, сообщает Укринформ .

Писториус объяснил свою позицию опытом предыдущих лет: по его словам, после многочисленных дискуссий и переговоров российские бомбардировки и атаки на Украину только усиливались.

Он также подчеркнул, что проблема заключается не в Зеленском, а в дальнейших действиях теперь должны принять американский президент и Путин.

По мнению главы Минобороны ФРГ, длительный и справедливый мир, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины, невозможен без участия европейцев. Именно европейские государства ожидают участия в реализации будущих договоренностей.

Стритинг поддержал оценку немецкого коллеги. Он отметил, что партнеры стремятся к дипломатическому прорыву, однако завершение войны должно состояться на приемлемых для Украины условиях.

«Не может быть никакого решения по Украине без Украины», — подчеркнул британский министр.

Он добавил, что европейские страны напрямую заинтересованы в результатах переговоров, ведь будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности. Стритинг также подчеркнул, что именно Путин должен прекратить развязавшуюся им агрессивную войну.

Напомним, Стив Виткофф сообщил, что переговоры на рабочем уровне между Украиной и Россией при посредничестве США состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби.

Напомним, что ранее речь шла о переговорах без Китая: почему Пекин устранился от саммитов по Украине

На фоне отсутствия внешнего давления на Кремль со стороны Пекина и отсутствия собственной дипломатической игры мирные переговоры рискуют превратиться в очередной тупиковый сценарий.

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