Переговоры Украины и РФ: в Турции сделали заявление

Хакан Фидан

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Стамбула стать посредником в новом раунде переговоров между Украиной и Москвой.

Об этом сообщает Yeni Safak.

«Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности, к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем мирного разрешения кризиса в Украине», — отметил он.

Напомним, в Стамбуле 16 мая 2025 состоялись первые прямые переговоры Украины и России с 2022 года. Встреча продолжалась чуть больше часа. По данным журналистов, Россия потребовала вывести украинские войска из ряда территорий для обеспечения прекращения огня и угрожала оккупировать Харьковщину и Сумщину.

О большом обмене в несколько этапов договорились 2 июня на переговорах между Украиной и Россией. Именно там стороны решили сосредоточиться на обменах в формате «всех на всех» по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

23 июня в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Киев предложил Москве провести встречу Зеленского и Путина с участием президентов Турции и США до конца лета, однако этого не произошло.