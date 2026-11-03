Переговоры Украины и России через посредство США в Абу-Даби: Виткофф назвал даты и темы встречи

Переговоры / © ТСН

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Переговоры между Украиной и Россией на рабочем уровне состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США.

Об этом спецпосланник президента США Стив Виткофф сообщил в соцсети X.

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По его словам, стороны сосредоточятся на послевоенных договоренностях безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру.

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"Соединенные Штаты будут выступать посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по завершению войны", - написал Виткофф.

Отдельно он анонсировал встречу американских переговорщиков с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Она состоится на этой неделе в Брюсселе.

Участники обсудят гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки украинского восстановления.

Виткофф выразил надежду, что дальнейшие переговоры разовьют результаты предыдущих встреч в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и приблизят заключение всеобъемлющего и длительного мирного соглашения.

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Напомним, что ранее речь шла о переговорах без Китая: почему Пекин устранился от саммитов по Украине

На фоне отсутствия внешнего давления на Кремль со стороны Пекина и отсутствия собственной дипломатической игры мирные переговоры рискуют превратиться в очередной тупиковый сценарий.

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