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Переговоры Украины и России: Ермак объяснил, какими должны быть следующие шаги американцев
Ермак акцентировал, что Украина в вопросе достижения мира занимает четкую позицию, поэтому согласиться должна именно Россия.
Глава ОПУ Андрей Ермак прокомментировал, как должны проходить переговоры с РФ. Да, сначала нужно достичь 30-дневного перемирия, которое будет контролироваться партнерами, а лидерство среди них — за США.
Об этом Ермак сказал в интервью "РБК-Украина".
Путь к переговорам
Позиция Украины состоит в том, что нам нужен справедливый и долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями безопасности.
«И поэтому мы продолжаем настаивать, что как первый шаг для начала любых переговоров должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко мониториться. Мы считаем, что лидерство должно быть за американцами, имеющими для этого все возможности. Безусловно, с участием европейцев», – отметил он.
На всех этапах должна участвовать Европа, потому что Украина – это часть Европы, Украина – будущий член Европейского Союза.
«После этого может начаться согласование формата переговоров. Весь список вопросов, необходимых для окончания войны, станет предметом этих переговоров. Украина должна быть сильной на этих переговорах», – отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Украина точно не позволит с собой разговаривать на языке любых ультиматумов. Основой этих переговоров должно быть международное право, устав Организации Объединенных Наций. Соответственно, Украина занимает проактивную позицию, четкую позицию.
«Если Россия согласна, значит, мы переходим к следующему этапу, который тоже понятен и к которому готовы наши партнеры. Если нет, то, пожалуйста, должно быть давление на Россию и санкциями, и другими действиями, совершенно конкретно и четко. Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы. Вопросов к Украине нет, и поэтому сегодня вопрос в позиции России», — завершил Андрей Ермак.
Ранее руководитель Офиса президента подчеркнул : американские партнеры понимают, что нужно Украине. Кроме того, рассматриваются варианты гарантий безопасности с участием разных стран. Работа в направлении гарантий безопасности не прекращалась, и сегодня уже вырисовывается определенная система.
«Вот, например, Украина получила статус у JEF, то есть в Объединенном экспедиционном корпусе 10 североевропейских стран. У нас есть коалиция решительных. Американская сторона уже не раз публично заявляла о том, что готова к определенным вариантам гарантий безопасности. Сегодня много вариантов лежит на столе», - сказал Ермак.