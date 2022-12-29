Переговоры Украины и России: Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного соглашения

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова стать гарантом мирных договоренностей между Украиной и Россией в военном конфликте.

Об этом итальянская премьер сказала во время итоговой пресс-конференции, пишет Tg24.Sky.

Мэлони добавила, что планирует посетить Украину. Скорее всего, это произойдет в конце февраля – 24 февраля, когда Россия напала на Украину. Кроме того, она выразила надежду, "что РФ прекратит эту неприемлемую захватническую войну".

"Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля, потому что это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы", – заявила Мэлони.

Разговор Зеленского и Мелони

На днях состоялся телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского и итальянской премьер-министра Джорджи Мелони. По словам главы государства, в ходе переговоров Мелони сообщила о рассмотрении вопроса о ПВО для Украины. Президент и премьер скоординировали дальнейшие шаги.

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