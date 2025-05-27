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Переговоры Украины и России: Лавров согласился на второй раунд в Стамбуле
Сергей Лавров согласился на предложение Турции провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился на предложение Турции принять в Стамбуле новый раунд переговоров между Москвой и Киевом по войне.
Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с Лавровым предложил Стамбул в качестве площадки для проведения второго раунда переговоров России и Украины.
«Турция готова принять новый раунд российско-украинских переговоров», — сказал Фидан на совместной с Лавровым пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о площадке для продолжения переговоров, российский министр заявил, что «снова обратился бы к нашим турецким друзьям, в Стамбуле очень хорошо».
Что известно о переговорах Украина-Россия в Стамбуле?
Первый раунд переговоров между Украиной и Россией в 2025 году в Стамбуле состоялся 16 мая. Представители Москвы категорически отвергали идею безусловного прекращения огня. Там удалось договориться только об обмене пленными «1000 и 1000».
После разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным стало известно, что Россия предложит Украине меморандум о возможном будущем мирном соглашении.
26 мая спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии понимания относительно продолжения переговоров с Украиной и относительно их места. По словам Пескова, нужно еще подготовиться ко второму раунду.