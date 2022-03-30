Переговоры Украины и России о завершении войны: какая позиция США и чем могут помочь Киеву

Переговоры Украины и России о завершении войны: какая позиция США и чем могут помочь Киеву

Россия уже делала немало заявлений до войны — по поводу того, что вторжения не будет, что их учения закончились и они возвращаются на места постоянной дислокации. Но их действия категорически не совпадали со словами.

Позиция США по переговорам Украины и России с самого начала, когда начались эти переговоры, неизменна. Здесь не верят, что Россия сколь-нибудь серьезно относится к этим переговорам. Сама идея договариваться под российскими ракетами и бомбами вызывает недоверие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Но американские власти не имеют ничего против, если Украина ведет переговоры с Россией – это ее суверенное право. Свою роль Соединенные Штаты видят в том, чтобы, как говорится, "усиливать руку Украины" за переговорным столом. А это значит – оказывать финансовую и военную помощь. Не говоря об этом, здесь в прямую зависимость ставят, чем слабее Россия будет на поле боя и экономически, тем более конструктивной она будет на переговорах.

У спикера Госдепа Неда Прайса еще несколько недель назад напрямую спрашивали, готовы ли США стать гарантом подписанного соглашения о безопасности и он искусно уходил от ответа на этот вопрос.

Несмотря на то, что 29 марта и американская, и британская разведки подтвердили, что Россия начала выводить целые батальонно-тактические группы из северной части Украины. Истинной целью таких действий разведки считают перевод этих сил на юг и восток. И это отнюдь не означает серьезности намерений Кремля по поводу мира. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил – если Россия собирается оккупировать не всю Украину, а только ее часть – этого ей тоже не разрешат и не подарят.

"Просто пытаются перегруппироваться ли они, учитывая большие потери, которые понесли, я не знаю. Мы сосредоточены на том, что они делают. Я добавлю, что если они каким-то образом верят, что попытка "подчинить" восточную часть Украины или южную часть Украины может иметь успех, они вновь глубоко обманывают себя. Мы увидели волю и решимость украинского народа определять свое будущее, а не Россия или кто-то другой определял его за него", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент США Джо Байден провел 29 марта телефонные переговоры с партнерами. И как сказал после, он не будет делать никаких выводов, пока не увидит, какими будут реальные действия России. В конце концов, Россия уже делала немало заявлений до войны — по поводу того, что вторжения не будет, что их учения закончились и они возвращаются на места постоянной дислокации. Но их действия категорически не совпадали со словами.

"У меня была встреча с главами четырех государств-союзников по НАТО: Франции, Германии, США и Великобритании. И, кажется, существует консенсус, что давайте просто посмотрим, что они могут предложить. Мы узнаем, что они делают. Но между тем мы будем продолжать сохранять жесткие санкции. Мы будем продолжать оказывать украинским военным их способность защищаться. И мы будем продолжать внимательно следить за происходящим", — сказал Байден.

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