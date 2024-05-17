Переговоры Украины и России: Путин сделал новое заявление

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что база для переговоров с Украиной – это Стамбульские договоренности, которые произошли весной 2022-го – после начала полномасштабного вторжения.

Об этом "фюрер" сказал на пресс-конференции в китайском Харбин 17 мая.

"У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле", — подчеркнул Путин.

По его словам, во время украинско-российских переговоров в марте 2022 года в турецком Стамбуле якобы был подписан "объемный документ по подпискам руководителя украинской делегации". Также диктатор обвинил Киев в том, что он вышел из переговорного процесса, а не Москва. Также он традиционно сказал, что Кремль готов к диалогу.

Не обошел российский диктатор и саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Мол, сейчас РФ "должна понять, с кем ей можно иметь дело по Украине и кому доверять".

Напомним, в Китае Владимир Путин не обошел ситуацию на фронте в Украине. В частности, он назвал настоящую цель наступления в Харьковской области. По его словам, речь идет о создании так называемой санитарной зоны.

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