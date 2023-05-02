Переговоры Украины и России состоятся уже завтра — Reuters о ситуации вокруг зернового коридора

Украина и Россия проведут переговоры по зерновому коридору, работу которого в очередной раз заблокировала РФ из-за якобы невыполненных условий.

В среду, 3 мая, состоятся переговоры между Украиной и РФ по заключенному при посредничестве ООН соглашению, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Переговоры запланированы на завтра. При участии всех сторон... Надеюсь, будут результаты", – сообщил Reuters анонимный источник.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать зерно, которое Россия заблокировала в портах Черного моря в Украине.

В свою очередь, ранее Россия заявила, что не позволит продлить соглашение после 18 мая, мол, не был выполнен перечень ее требований. Москва выдвигает новые ультиматумы в обмен на продолжение работы зернового коридора, которые невозможно выполнить.

24 апреля представители России отказались согласовывать движение судов как в морские порты Украины, так и с них зерновым коридором, а также связанных продовольственных грузов морским путем.

После этого, 27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным и предложил создать еще одну рабочую группу по "реализации новых инициатив". Это предложение прозвучало очевидно из-за постоянных угроз Кремля выйти из зерновой сделки, если не будут выполнены требования Москвы.

Читайте также: